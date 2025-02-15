Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене. Фото: ОП

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Російські війська повинні відійти до тих кордонів, з яких почалося повномасштабне вторгнення у 2022 році.

У президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Мюнхені, запитали, як закінчиться війна, оскільки російський диктатор володимир путін не хоче відходити до кордонів 2022 чи 2014 року. Також Москва виступає проти вступу України в НАТО. Про це пише Newsmax.

В інтерв’ю цьому виданню Зеленський відповів, що росія повинна відійти до кордонів 2022 року.

Коли ми говоримо про мир в Україні, ми не маємо на увазі витіснити росію з усієї нашої території. Ми маємо витіснити їх за допомогою дипломатії разом з нашими партнерами, але при цьому не програвши. Я думаю, що вони повинні піти, як мінімум, на кордони до повномасштабного вторгнення, — зазначив він.

За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп здатний завершити війну в Україні, а Європа йому в цьому допоможе. За його словами, Трампу «потрібен успіх», інакше вважатиметься, що кордони до повномасштабної війни — це «лінія Байдена», а нинішні кордони — це «лінія Трампа».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде «дуже, дуже, дуже важко» вижити без військової підтримки США, як зараз, коли вона намагається відбити російське вторгнення, так і в майбутньому після закінчення війни.

Джерело: Newsmax