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Корабли рф в Сирии. Фото:
рф вывела из Сирии корабли с боеприпасами — британская разведкаhttps://racurs.ua/n204086-rf-vyvela-iz-sirii-korabli-s-boepripasami-britanskaya-razvedka.htmlРакурс
Російські кораблі з боєприпасами виводяться з Сирії.
Міністерство оборони Великої Британії протягом останніх днів зафіксувало проходження через Ла-Манш шести кораблів під прапорами рф. Ці судна були навантажені боєприпасами. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на британську розвідку.
Ці кораблі вийшли з Сирії після того, як путін покинув свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні і повні боєприпасів. Це свідчить про те, що росія ослаблена, але залишається загрозою, — заявив міністр оборони Джон Гілі.
Британці вважають, що виведення боєприпасів із Сирії свідчить про те, що пріоритетність війни в Україні вплинула на здатність Москви утримувати сирійського диктатора Башара Асада при владі.
Нагадаємо, у січні нова сирійська влада розірвала угоду з росією про управління портом Тартус, яка мала діяти 49 років. Цей сирійський порт має стратегічне значення для Москви, бо є єдиним для країни-агресора в Середземному морі.
Однак у лютому новий міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра заявив, що Дамаск відкритий для переговорів із росією щодо збереження її баз, якщо угода відповідатиме сирійським інтересам.
Джерело: Reuters