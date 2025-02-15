Корабли рф в Сирии. Фото:

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Російські кораблі з боєприпасами виводяться з Сирії.

Міністерство оборони Великої Британії протягом останніх днів зафіксувало проходження через Ла-Манш шести кораблів під прапорами рф. Ці судна були навантажені боєприпасами. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на британську розвідку.

Ці кораблі вийшли з Сирії після того, як путін покинув свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні і повні боєприпасів. Це свідчить про те, що росія ослаблена, але залишається загрозою, — заявив міністр оборони Джон Гілі.

Британці вважають, що виведення боєприпасів із Сирії свідчить про те, що пріоритетність війни в Україні вплинула на здатність Москви утримувати сирійського диктатора Башара Асада при владі.

Нагадаємо, у січні нова сирійська влада розірвала угоду з росією про управління портом Тартус, яка мала діяти 49 років. Цей сирійський порт має стратегічне значення для Москви, бо є єдиним для країни-агресора в Середземному морі.

Однак у лютому новий міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра заявив, що Дамаск відкритий для переговорів із росією щодо збереження її баз, якщо угода відповідатиме сирійським інтересам.

Джерело: Reuters