Нова влада Сирії розірвала угоду з росією. Фото:

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Нова влада Сирії розірвала угоду з росією про управління портом Тартус.

Угоду з російською компанією «Стройтрансгаз» про управління морським портом Тартус, яка мала діяти 49 років, скасовано. Відтепер усі доходи від діяльності порту тепер спрямовуються на благо Сирії. А робітники, зайняті в порту, повернуться під управління сирійської сторони. Про це заявив директор Тартуської митниці Ріяд Джуді, передає видання al-Watan.

За його словами, на території порту відновлять застарілі механізми, які використовувала російська компанія без модернізації, хоча договір це передбачав.

У 2019 році влада рф заявила про домовленість з Сирією про передачу порту Тартус в оренду компанії «Будтрансгаз» на 49 років. Країна-агресор повинна була вкласти в його розвиток 500 млн дол.

Російська пропаганда стверджує, що порт у Тартусі має стратегічне значення для Москви, бо є єдиним для країни-агресора в Середземному морі.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади країни до Москви — повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року. Цей крок нібито пов’язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій.

Джерело: al-Watan