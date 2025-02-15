Дональд Трамп и владимир путин. Фото:

https://racurs.ua/n204088-vysokopostavlennye-chinovniki-ssha-i-rf-vstretyatsya-na-sleduuschey-nedele-bloomberg.html

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Американські та російські топ-чиновники проведуть зустріч на наступному тижні.

Зустріч між високопосадовцями зі Сполучених Штатів та російської федерації може відбутися в Саудівській Аравії. Ці перемовини заплановані для того, щоб «підготувати ґрунт» для потенційної зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора рф володимира путіна наприкінці лютого. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що все ще напрацьовується деталі зустрічі та список учасників. Деякі обізнані чиновники поінформували, що в зустрічі братимуть участь радники з національної безпеки. Представники Європейського Союзу не відвідають захід у Саудівській Аравії.

Одне з джерел повідомило, що мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку священного місяця Рамадан.

Нагадаємо, 13 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що представники США, України та рф нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.

Агентство Reuters інформувало, що Саудівська Аравія та ОАЕ розглядаються Москвою як можливі місця проведення зустрічі Трампа та путіна.

Джерело: Bloomberg