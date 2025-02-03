Московити мають два варіанти місця зустрічі путіна і Трампа

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Саудівська Аравія та ОАЕ розглядаються Росією як можливі місця проведення зустрічі Дональда Трампа і владіміра путіна.

Про це повідомили Reuters два російські джерела, обізнані з ходом переговорів.

Російські чиновники неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США. Утім, високопоставлені російські чиновники відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів, кажуть джерела.

Президент США Трамп напередодні сказав, що розмови з Україною та рф проходять «досить добре», а його адміністрація готує зустрічі з ними та «різними сторонами».

Одне з джерел повідомило, що в росії все ще існує певна опозиція цій ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові та безпекові зв’язки Королівства та ОАЕ зі Сполученими Штатами.

У неділю Трамп заявив, що його адміністрація запланувала «зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і росією». Відповідаючи на запитання про ці слова, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що контакти «очевидно, заплановані».

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман був першим главою іноземної держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду. Під час свого виступу по відеозв’язку перед аудиторією на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він назвав спадкоємного принца «фантастичним хлопцем».

путін, який відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році, заявив у вересні минулого року, що він вдячний Мухаммеду бін Салману за допомогу в організації найбільшого обміну полоненими між США та росією з часів холодної війни.

путін і Мухаммед бін Салман, також відомий як MbS, підтримують тісні особисті стосунки з 2015 року, коли принц вперше відвідав росію.

Ці відносини допомогли лідерам двох найбільших світових експортерів нафти укласти і підтримувати енергетичну угоду ОПЕК+. Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, що є потенційним козирем для росії на переговорах.

І Мухаммед бін Салман, і президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд Аль Нагаян зберігали нейтралітет протягом усієї війни в Україні, утримуючись від того, щоб приєднатися до Заходу в критиці і санкціях проти росії.

Обидва лідери також підтримують регулярні контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян кілька разів відвідував росію під час війни, заявивши під час свого останнього візиту в жовтні 2024 року, що він готовий підтримати зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні. ОАЕ також успішно виступали посередниками в обміні полоненими.

Жодна з цих країн не є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна, що перешкоджає його візитам до низки країн, зокрема Бразилії та Південної Африки.

На даному етапі російські джерела відкидають Туреччину, члена НАТО, яка приймала невдалі мирні переговори між росією та Україною в березні 2022 року, як можливе місце проведення зустрічі.

Російський аналітик Федір Лук’янов, впливовий науковий директор дискусійного клубу «Валдай», члени якого регулярно зустрічаються з путіним, сказав, що у Трампа і путіна немає особливого вибору.

На боці України залучений практично весь Захід. Тому всі традиційні майданчики, де раніше відбувалися такі речі, як Гельсінкі, Женева, Відень, не підходять, — сказав він.

Лук’янов зазначив, що хоча Саудівська Аравія і ОАЕ відіграють дуже важливу роль, обидві країни є дуже близькими союзниками США, що викликає певні питання з російського боку.

Однак, як майданчик для переговорів, це, напевно, цілком прийнятно, — додав він.

У цих країнах, а також у Туреччині та Катарі неодноразово проводились і україно-російські раунди перемовини щодоо обміну полонених.