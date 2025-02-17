СБУ схватила двух взрывателей. Фото: СБ Украины

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Ракурс

Правоохоронці затримали двох російських агентів, які 5 лютого підірвали кур'єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському.

Фігуранти «втемну» використали кур'єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби країни-агресора. Тоді внаслідок вибуху загинув кур'єр, а восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це прес-центр Служби безпеки України 17 лютого повідомив у Telegram.

Зазначається, що зловмисників затримали упродовж доби після теракту. Агентами ворога виявилися місцевий наркоман та 17-річний студент міського коледжу. Їх завербували через Телеграм, однак вони діяли порізно, маючи спільного куратора з росії.

З’ясувалося, що студент виготовив саморобний вибуховий пристрій й максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури. Вибухівку спорядив телефоном, щоб влаштувати вибух дистанційно.

Потім неповнолітній заховав СВП, яку забрав наркозалежний. Саме він мав доставити вибухівку під ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати «як свідка», він замовив доставку. Коли кур'єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним.

Обом затриманим вже повідомили про підозру за ч 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 лютого на одній з вулиць Миколаєва вдень пролунав вибух біля закладу громадського харчування. Внаслідок теракту загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності.