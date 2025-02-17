ГУР сожгло комплексы «Житель» в Воронеже. Скриншот с видео

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Ракурс

Пожежа знищила два комплекси РЕБ у російському місті Воронеж.

У ніч на 28 січня у цьому місті було знищено дві дороговартісні автоматизовані станції перешкод Р-330Ж «Житель». Ці системи були розташовані на заводі «Протек», де їх виготовляють. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Пожежа у Воронежі зжерла двох «житєлів» — російські комплекси РЕБ Р-330Ж вигоріли вщент, — йдеться у повідомленні.

Зазначаються, що ці системи були підготовлені до відправки у зону бойових дій в Україну.

Як відомо, Р-330Ж «Житель» — це російський комплекс радіоелектронної боротьби, який призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот. Цей РЕБ створює радіоперешкоди абонентським терміналам систем супутникового зв’язку Inmarsat та Iridium, а також апаратурі споживачів супутникової системи навігації NAVSTAR (GPS) і базовим станціям та кінцевим пристроям стільникового радіозв’язку.

Нагадаємо, у січні українська воєнна розвідка виявила на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь». Точним ударом була знищена не лише РЛС, але й але й ворожа обслугу та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.