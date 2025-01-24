ГУР знищило російську «Гармонь». Фото:

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Ракурс

Воєнна розвідка України завдала нових втрат російським окупантам.

Зокрема, українська воєнна розвідка виявила на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь». Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 24 січня повідомило у Facebook.

Зазначається, що через погодні умови перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною. Тому росіяни вирішили вирішили оперативно евакуювати обладнання — склали РЛС, завантажили в машину й збиралися втікати. Однак у цей момент розвідники завдали нового удару.

Таким чином було знищено не лише російську «Гармонь», але й ворожу обслугу і автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.

Як відомо, 1Л122 «Гармонь» — малогабаритна радіолокаційна станція виробництва НВО ім. Фрунзе. Існує створений переносний варіант станції з позначенням 1Л122-Е1 та самохідний для встановлення на різну техніку — 1Л122-Е2.

Нагадаємо, 17 січня бійці Головного управління розвідки Міноборони України виявили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням в районі населеного пункту Тьоткіно у російській федерації.