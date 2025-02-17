рф отправила в Саудовскую Аравию Сергея Лаврова. Фото:

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Країна-агресор росія відправила на зустріч з американською делегацією в Саудівській Аравії двох високопосадовців.

До Ер-Ріяду вилітають міністр закордонних справ рф Сергій Лавров та помічник російського диктатор володимира путіна Юрій Ушаков. Вони мають зустрітися з представниками Сполучених Штатів Америки та обговорити закінчення російсько-української війни. Про це речник глави рф Дмитро Пєсков заявив у коментарі «РИА Новости».

За його словами, зустріч американської та російської делегацій запланована на завтра, 18 лютого. Речник путіна наголосив, що ця зустріч насамперед буде присвячена «відновленню стосунків» зі США.

Також вона буде присвячена підготовці можливих переговорів з українського врегулювання та організації зустрічі обох глав держав, — розповів Пєсков.

Нагадаємо, видання Bloomberg інформувало, що росіяни та американці в Саудівській Аравії мають «підготувати ґрунт» для зустрічі американського лідера Дональда Трампа і президента рф володимира путіна.

Конгресмен США Майкл Маккол інформував, що до Ер-Ріяду вирушать держсекретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

В Офісі президента України запевнили, що Київ не матиме переговорників, які представлять країну в Саудівській Аравії.