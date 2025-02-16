Медіа пишуть про підготовку переговорів щодо України в Саудівській Аравії

https://racurs.ua/ua/n204101-peregovory-v-saudivskiy-araviyi-scho-vidomo.html

Ракурс

Медіа пишуть про підготовку переговорів щодо України в Саудівській Аравії.

Зустріч нібито має відбутися найближчими днями: офіційні особи США і росії направляються до Саудівської Аравії, щоб почати переговори щодо України, пише Reuters.

За даними конгресмена США Майкла Маккола, до країни вирушать держсекретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Поки не зрозуміло, з ким із росії вони зустрінуться.

«Підготувати ґрунт» для зустрічі американського лідера Дональда Трампа і президента рф владіміра путіна: так про мету зустрічі пише Bloomberg.

Нібито «очікується приїзд офіційних осіб з України», також писав Bloomberg. В Офісі президента заявляли, що Україна не матиме переговорників, які представлять її у Саудівській Аравії.

У нас немає жодних документів, жодних запрошень. І для мене дивно говорити в цьому випадку, в цьому форматі — якщо до цього у нас не було жодних переговорів між нами і нашими стратегічними партнерами. Наскільки я пам’ятаю, росія не є нашим стратегічним партнером, — коментував президент України Володимир Зеленський.

Він зазначав, що збирається відвідати Саудівську Аравію, але зустрічі з представниками рф не буде:

President Zelenskyy of Ukraine (@ZelenskyyUa) revealed that Kyiv was not asked to participate in the U.S.-Russia national security discussions taking place in Saudi Arabia. @komadovskypic.twitter.com/u0J7PAPfYl — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) February 15, 2025 У мене буде офіційний візит в Саудівську Аравію для зустрічі з його королівською високістю. Потім до Туреччини. З росіянами не буде зустрічі.

Коли саме запланована поїздка — не уточнив.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що наступного тижня у Саудівській Аравії може відбутися зустріч високопосадовців США, України та росії, присвячена припиненню війни. Він наголосив, що поки що йдеться про зустріч саме високопосадовців.

Казав, що і його перша зустріч з путіним також може відбутися у Саудівській Аравії.