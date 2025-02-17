Санкции против Порошенко – СБУ представление не поддержала

https://racurs.ua/n204130-sankcii-protiv-poroshenko-sbu-predstavlenie-ne-podderjala.html

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Санкції проти експрезидента, народного депутата Петра Порошенка ввели з ініціативи Кабінету міністрів України на підставі інформації Державної служби фінансового моніторингу, оскільки Служба безпеки України це подання не підтримала.

Пр оце пише у статті «Санкції проти Порошенка: дембельський акорд Зеленського чи спосіб зберегти владу?» видання «Дзеркало тижня».

За інформацією ZN.UA, подання Кабміну про санкції стосовно Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука були підкріплені погодженням СБУ. А от санкцій стосовно Порошенка Служба не підтримала.

Санкції щодо Порошенка введені з ініціативи Кабміну на підставі інформації нового голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Як стверджує джерело в уряді, доповідала питання на Кабміні та підписала всі документи віцепрем'єр з економіки Юлія Свириденко, а не міністр фінансів Сергій Марченко, до системи якого входить Фінмон.

Підписала подання на РНБО також Юлія Свириденко, а не прем'єр-міністр Шмигаль, який зробив завбачливий крок убік, — вказує авторка.

За словами джерела ZN.UA з РНБО, ввести санкції проти Порошенка планували ще 3−5 січня, але ухвалення довелось відкласти через відмову голови СБУ Василя Малюка погоджувати це питання. Що, до речі, сильно роздратувало президента Зеленського.

Малюк завжди був лояльний до влади. Та тільки не цього разу. Команда Малюка підготувала для президента службову записку з десяти пунктів, де розписала всі ризики такого кроку стосовно Порошенка, включно із сумнівною законністю цього рішення, внутрішнім протистоянням у суспільстві, парламентською кризою, реакцією міжнародних партнерів тощо, — пише авторка.

Джерело в СБУ зазначило, що у відомстві ніхто не вважає Порошенка «білим і пухнастим», але чітко розуміють, що таке рішення на тлі зовнішніх викликів може призвести до розколу суспільства, що дуже ризикований і недалекоглядний крок. Тому його і не підтримали.

Водночас у день прийняття рішення про санкції проти Порошенка СБУ демонстративно оголосила про викриття «топкрота» Дмитра Козюри, начальника Антитерористичного штабу СБУ. Особливо цікавим фактом є той момент, що останній є племінником генерал-полковника ФСБ росії Алєксєя Казюри. Однак ще більшою родзинкою стало те, що у викритті зрадника особисто взяв участь Василь Малюк.

В урядових колах почали говорити, що Малюк вирішив перестрахуватись і захиститись від обуреного Зеленського. Хоча в СБУ стверджують, що такий збіг випадковий — слідчі начебто просто чекали, коли йому передадуть гроші, щоб отримати ще один епізод у справі.