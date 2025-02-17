Госдеп: Встреча в Саудовской Аравии – "первый шаг" к возможным переговорам

https://racurs.ua/n204141-gosdep-vstrecha-v-saudovskoy-aravii-pervyy-shag-k-vozmojnym-peregovoram.html

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У Держдепі США кажуть, що зустріч між США і рф в Саудівській Аравії не слід розглядати як «переговори» щодо України.

Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах, — сказала речниця Держдепу Теммі Брюс.

Відповідаючи на запитання, чи буде зустріч у Саудівській Аравії сприяти саміту Трампа і Путіна, речниця Держдепу лише зазначила, що після переговорів у вівторок «буде щось ще».

Нагадаємо, раніш анонсувалося, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбудуться консультації між представниками США та рф із питання мирного врегулювання російсько-української війни.

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що ніхто не нав’язуватиме українському президенту мирну угоду.