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Кіт Келлог, спецпредставник Трампа
Держдеп: Зустріч у Саудівській Аравії — «перший крок» до можливих переговорівhttps://racurs.ua/ua/n204141-derjdep-zustrich-u-saudivskiy-araviyi-pershyy-krok-do-mojlyvyh-peregovoriv.htmlРакурс
У Держдепі США кажуть, що зустріч між США і рф в Саудівській Аравії не слід розглядати як «переговори» щодо України.
Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах, — сказала речниця Держдепу Теммі Брюс.
Відповідаючи на запитання, чи буде зустріч у Саудівській Аравії сприяти саміту Трампа і Путіна, речниця Держдепу лише зазначила, що після переговорів у вівторок «буде щось ще».
Нагадаємо, раніш анонсувалося, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбудуться консультації між представниками США та рф із питання мирного врегулювання російсько-української війни.
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що ніхто не нав’язуватиме українському президенту мирну угоду.
Він наголосив, що це рішення ухвалюватиме Україна. За словами Келлога, Сполучені Штати «будуть готові вислухати всі сторони», щоб сприяти гарантіям безпеки для України.
Також Келлог розповів деталі візиту в Україну. Програма візиту, який триватиме три дні, ще на стадії узгодження.
Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду? Відповідь — так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь — так, — додав посланник.
Спецпредставник Трампа з питань російсько-української війни Келлог запевняє, що Україна буде самостійно ухвалювати рішення щодо майбутньої «мирної угоди». Він наголосив, що його робота полягає в тому, аби «сприяти» укладенню угоди, яка «забезпечить надійні гарантії безпеки, що Україна є суверенною державою».