Кіт Келлог, спецпредставник Трампа

https://racurs.ua/ua/n204141-derjdep-zustrich-u-saudivskiy-araviyi-pershyy-krok-do-mojlyvyh-peregovoriv.html

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У Держдепі США кажуть, що зустріч між США і рф в Саудівській Аравії не слід розглядати як «переговори» щодо України.

Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах, — сказала речниця Держдепу Теммі Брюс.

Відповідаючи на запитання, чи буде зустріч у Саудівській Аравії сприяти саміту Трампа і Путіна, речниця Держдепу лише зазначила, що після переговорів у вівторок «буде щось ще».

Нагадаємо, раніш анонсувалося, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбудуться консультації між представниками США та рф із питання мирного врегулювання російсько-української війни.

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що ніхто не нав’язуватиме українському президенту мирну угоду.