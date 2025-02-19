Воздушные силы ударили по позициям армии рф. Фото:

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ЗСУ завдали високоточного удару по позиціях російських загарбників.

У понеділок, 17 лютого, Повітряні сили Збройних сил України вдарили позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС росії у районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області. Про це 19 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок влучання було знищено місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів, який використовувався ворогом для ведення бойових дій проти української армії.

Ця операція є частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на зниження бойового потенціалу противника та нейтралізацію загроз, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 13 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по ворожому військовому об'єкту поблизу села Єлизаветівка. Було знищено взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил рф. Цей об'єкт росіяни використовували для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області.