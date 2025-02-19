Агенты рф, которые готовили теракт в Николаеве. Фото: СБУ

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Правоохоронці затримали чотирьох агентів рф, які готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого.

Зловмисниками виявилося четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку «легких грошей». Юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак та передали цю «посилку» 42-річній мешканці сусіднього селища. Про це прес-центр Служби безпеки України 19 лютого повідомив у соцмережах.

Жінка гадала, нібито має передати сумку з грошима місцевому жителю. Вона не знала, що в руках тримає замасковану вибухівку. Як тільки жінка підійшла до кафе, де стояла група українських військових, прогримів вибух. Росіяни активували СВП дистанційно, через дзвінок на мобільний.

Неповнолітні після теракту переховувалися вдома й чекали на оплату від окупантів. Зловмисників вже затримали, а в їхніх оселях були знайдені докази співпраці з російською ФСБ.

Усім чотирьом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України. Незважаючи на юний вік, їм загрожує пожиттєвий строк.

Нагадаємо, 14 лютого поблизу кафе у центрі Миколаєва прогримів вибух. Внаслідок терористичного акту загинули жінка і троє військових загинули, а ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.