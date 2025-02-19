В честь рашистов массированно переименовывают школы на ВОТ, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n204188-200-shkol-pereimenovali-na-vot-na-chest-rossiyskih-zahvatchikov-cns.html

Ракурс

Російська окупаційна адміністрація продовжує активну мілітаризацію освіти на тимчасово окупованих територіях України.

На тимчасово окупованих територіях України в межах здійснюваної загарбниками кампанії з мілітаризації освіти вже майже 200 шкіл перейменовані на імена так званих «героїв сво» — військових рф, які брали участь у загарбницькій війні проти України.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Таким чином, окупанти всіляко намагаються змінити світогляд молодого покоління. Під приводом «патріотичного виховання» дітей змушують вивчати біографії загарбників, систематично проводять «уроки мужності» за участі російських військових і нав’язують наративи, що виправдовують окупацію та злочини рф в Україні, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що на ТОТ також активно діє програма інтеграції «ветеранів сво» у сферу освіти:

Колишні російські військові, які повернулися з фронту, проходять так звану «перепідготовку» і стають викладачами військово-патріотичних дисциплін. Вони активно навчають дітей «основам безпеки та захисту вітчизни», фактично готуючи школярів до майбутньої служби в окупаційній армії.

У ЦНС наголошують — школи на ТОТ фактично перетворюються на пропагандистські центри, де дітей змалку виховують у дусі «російського військового патріотизму», змушують сприймати окупантів як «освабодітєлєй» та викорінюють зі школярів будь-яку українську самоідентифікацію.