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Масштабное подпольное производство батареек разоблачили в Киевской области, фото: БЕБ
Масштабное подпольное производство батареек известного бренда разоблачили в Киевской области (ФОТО)https://racurs.ua/n204189-masshtabnoe-podpolnoe-proizvodstvo-batareek-izvestnogo-brenda-razoblachili-v-kievskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
У Київській області викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.
Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки.
Слідством встановлено, що:
- фігуранти налагодили незаконне виробництво у промислових масштабах на території чотирьох областей;
- для виготовлення та пакування контрафактної продукції використовували професійне обладнання. Однак жодної перевірки безпечності використання своїх виробів не проводили;
- підроблений товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через мережу інтернет та пункти роздрібної торгівлі.
Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції провели обшуки на виробництві, складських і офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів. Обшуки проводились на території Київської, Львівської, Харківської та Одеської областей, — розповіли у відомстві.
В результаті обшуків вилучено товарно-матеріальних цінностей на понад 2 млн грн, зокрема:
- обладнання для виробництва та пакування батарейок;
- поліграфію з маркуванням міжнародного бренду;
- комплектуючі для виготовлення продукції;
- понад 37 тис. одиниць готового товару без документального підтвердження походження;
- чорнові записи.
Вилучену продукцію направлено для проведення необхідних судових експертиз.
Наразі також:
- правоохоронці встановили як організаторів схеми, так і виконавців злочину, які безпосередньо здійснювали виробництво батарейок;
- ідентифіковано адміністратора вебресурсу з онлайн-продажу елементів живлення та встановлено точки роздрібної торгівлі.
Триває досудове розслідування у провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Встановлюється повне коло причетних осіб.