Масштабное подпольное производство батареек разоблачили в Киевской области, фото: БЕБ

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У Київській області викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що:

фігуранти налагодили незаконне виробництво у промислових масштабах на території чотирьох областей;

для виготовлення та пакування контрафактної продукції використовували професійне обладнання. Однак жодної перевірки безпечності використання своїх виробів не проводили;

підроблений товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через мережу інтернет та пункти роздрібної торгівлі.

Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції провели обшуки на виробництві, складських і офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів. Обшуки проводились на території Київської, Львівської, Харківської та Одеської областей, — розповіли у відомстві.

В результаті обшуків вилучено товарно-матеріальних цінностей на понад 2 млн грн, зокрема:

обладнання для виробництва та пакування батарейок;

поліграфію з маркуванням міжнародного бренду;

комплектуючі для виготовлення продукції;

понад 37 тис. одиниць готового товару без документального підтвердження походження;

чорнові записи.

Вилучену продукцію направлено для проведення необхідних судових експертиз.

Наразі також:

правоохоронці встановили як організаторів схеми, так і виконавців злочину, які безпосередньо здійснювали виробництво батарейок;

ідентифіковано адміністратора вебресурсу з онлайн-продажу елементів живлення та встановлено точки роздрібної торгівлі.

Триває досудове розслідування у провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Встановлюється повне коло причетних осіб.