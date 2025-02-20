Херсон и Одесса ночью были под ударами КАБов и «шахедов»

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У Херсоні після удару російського КАБу по багатоповерхівці увечері 19 лютого відомо вже про п’ятьох поранених, з них двоє - діти.

Це 13-річні двійнята, брат і сестра, яких рятувальники дістали з-під завалів.

Їхню маму й досі шукають.

Ще одного постраждалого ДСНСники врятували із заблокованої квартири, в нього вибухова та черепно-мозкова травми, поранення ніг.

Майже опівночі російські терористи атакували місто трьома керованими авіабомбами.

Одесу росіяни тероризують «шахедами» дві ночі поспіль. Внаслідок російської атаки БПЛА травмований 55-річний чоловік.

Виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

Через останні атаки дронами наразі в Одесі загалом понад 89 тисяч абонентів не мають електропостачання, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.