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Ракурс
Херсон та Одеса вночі були під ударами КАБів та "шахедів"

Херсон та Одеса вночі були під ударами КАБів та «шахедів» (ФОТО, ВІДЕО)

20 лют 2025, 08:25
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У Херсоні після удару російського КАБу по багатоповерхівці увечері 19 лютого відомо вже про п’ятьох поранених, з них двоє - діти.

Це 13-річні двійнята, брат і сестра, яких рятувальники дістали з-під завалів.

Їхню маму й досі шукають.

Ще одного постраждалого ДСНСники врятували із заблокованої квартири, в нього вибухова та черепно-мозкова травми, поранення ніг.

Майже опівночі російські терористи атакували місто трьома керованими авіабомбами.

Одесу росіяни тероризують «шахедами» дві ночі поспіль. Внаслідок російської атаки БПЛА травмований чоловік.

Виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

Без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Джерело: Ракурс


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