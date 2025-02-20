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Херсон та Одеса вночі були під ударами КАБів та "шахедів"
Херсон та Одеса вночі були під ударами КАБів та «шахедів» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204194-herson-ta-odesa-vnochi-buly-pid-udaramy-kabiv-ta-shahediv-foto-video.htmlРакурс
У Херсоні після удару російського КАБу по багатоповерхівці увечері 19 лютого відомо вже про п’ятьох поранених, з них двоє - діти.
Це 13-річні двійнята, брат і сестра, яких рятувальники дістали з-під завалів.
Їхню маму й досі шукають.
Ще одного постраждалого ДСНСники врятували із заблокованої квартири, в нього вибухова та черепно-мозкова травми, поранення ніг.
Майже опівночі російські терористи атакували місто трьома керованими авіабомбами.
Одесу росіяни тероризують «шахедами» дві ночі поспіль. Внаслідок російської атаки БПЛА травмований чоловік.
Виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.
Без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.