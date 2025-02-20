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Миротворцы в Украине: Стармер везет Трампу план о 30-тысячном контингенте
Миротворцы в Украине: Стармер везет Трампу план о 30-тысячном контингентеhttps://racurs.ua/n204197-mirotvorcy-v-ukraine-starmer-vezet-trampu-plan-o-30-tysyachnom-kontingente.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план відправки в Україну до 30 тисяч європейських військовослужбовців.
Про це пише The Telegraph.
Як очікується, під час зустрічі з Трампом наступного тижня Стармер детально розповість про те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання угоди про припинення вогню, яку може бути укладено за посередництва Вашингтона.
За словами західних чиновників, обізнаних з обговореннями, британський політик наполягатиме на тому, щоб американські винищувачі та ракети перебували у Східній Європі в стані готовності на випадок, якщо росія порушить умови перемир’я.
Військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам.
План, викладений західними офіційними особами, далекий від 200-тисячної миротворчої місії, яку озвучив президент України Володимир Зеленський як можливу ціну за підписання мирної угоди. Але з огляду на те, що Німеччина, Іспанія та Італія виступають проти розгортання миротворчої місії, європейські можливості для забезпечення майбутнього України видаються обмеженими.
Як зазначає Telegraph, план створення «сил безпеки» було представлено на екстреному саміті європейських лідерів у Парижі цього тижня.
Про те, що менш як 30 тис. військових країни Євросоюзу планують розгорнути в ключових містах, портах і об'єктах критичної інфраструктури України, за винятком східних територій, раніше писала редактор The Times Ліза Браун.
Передбачається технічний моніторинг кордону — розвідка, супутникове спостереження та аеророзвідка для забезпечення повної картини ситуації. Планується захист повітряного простору, відновлення комерційних польотів і здатність відстежувати та нівелювати повітряні атаки.
Літаки США, що базуються в Румунії та Польщі, виступатимуть як захисний механізм, готовий відповісти в разі загрози, а сухопутні сили будуть посилені на східному кордоні.