Миротворцы в Украине: Стармер везет Трампу план о 30-тысячном контингенте

https://racurs.ua/n204197-mirotvorcy-v-ukraine-starmer-vezet-trampu-plan-o-30-tysyachnom-kontingente.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план відправки в Україну до 30 тисяч європейських військовослужбовців.

Про це пише The Telegraph.

Як очікується, під час зустрічі з Трампом наступного тижня Стармер детально розповість про те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання угоди про припинення вогню, яку може бути укладено за посередництва Вашингтона.

За словами західних чиновників, обізнаних з обговореннями, британський політик наполягатиме на тому, щоб американські винищувачі та ракети перебували у Східній Європі в стані готовності на випадок, якщо росія порушить умови перемир’я.

Військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам.

План, викладений західними офіційними особами, далекий від 200-тисячної миротворчої місії, яку озвучив президент України Володимир Зеленський як можливу ціну за підписання мирної угоди. Але з огляду на те, що Німеччина, Іспанія та Італія виступають проти розгортання миротворчої місії, європейські можливості для забезпечення майбутнього України видаються обмеженими.

Як зазначає Telegraph, план створення «сил безпеки» було представлено на екстреному саміті європейських лідерів у Парижі цього тижня.