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Усика избрали главой Высшего совета правосудия
Усика избрали главой Высшего совета правосудияhttps://racurs.ua/n204198-usika-izbrali-glavoy-vysshego-soveta-pravosudiya.htmlРакурс
Головою Вищої ради правосуддя обраний Григорій Усик.
Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 20 лютого 2025 року 14 голосами.
Усик Григорій Іванович — суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду був обраний членом ВРП на ХІХ позачерговому з’їзді суддів України 11 січня 2023 року.
Усик обіймав посаду Голови ВРП відповідно законодавства два роки — з 23 січня 2023 року.