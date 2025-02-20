Головою Вищої ради правосуддя обраний Григорій Усик

https://racurs.ua/ua/n204198-usyka-obraly-golovou-vyschoyi-rady-pravosuddya.html

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Головою Вищої ради правосуддя обраний Григорій Усик.

Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 20 лютого 2025 року 14 голосами.

Усик Григорій Іванович — суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду був обраний членом ВРП на ХІХ позачерговому з’їзді суддів України 11 січня 2023 року.

Усик обіймав посаду Голови ВРП відповідно законодавства два роки — з 23 січня 2023 року.