Министр обороны США поручил сократить бюджет Пентагона на 40% за пять лет

https://racurs.ua/n204201-ministr-oborony-ssha-poruchil-sokratit-budjet-pentagona-na-40-za-pyat-let.html

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Міністр оборони США Піт Хегсет доручив керівництву Пентагону і всьому американському військовому командуванню підготувати план скорочення оборонного бюджету на 8% щорічно протягом наступних п’яти років.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на відповідний документ та офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

У розпорядженні Хегсета зазначено, що план має бути готовий до понеділка, 24 лютого, і скорочення не повинні торкнутися 17 категорій, включаючи операції на південному кордоні США, модернізацію ядерної зброї та систем протиракетної оборони, а також закупівлю підводних човнів та дронів-камікадзе.

Бюджет Пентагону на 2025 становить близько 850 мільярдів доларів. Якщо вимоги Хегсета будуть виконані, це призведе до скорочення десятків мільярдів доларів щорічно протягом п’яти років і стане найбільшим скороченням витрат Пентагону з 2013 року.

У документі Хегсет наголошує, що фінансування програм, спрямованих на «бойові потреби», має бути збережене за рахунок скорочення «малоефективних статей», таких як програми різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) та дослідження зміни клімату. У списку пріоритетів наведено будівництво військових об'єктів у Тихоокеанському регіоні, а також фінансування Індо-Тихоокеанського та Північного командування.

Як пише WP, розпорядження Хегсета «примітне і тим, чого в ньому немає". У списку напрямів, фінансування яких потрібно зберегти, не згадується Європейське командування, яке відіграє ключову роль у підтримці України у війні з росією, Центральне командування, яке управляє операціями на Близькому Сході, та Африканське командування, яке керує кількома тисячами американських військових по всьому континенту.