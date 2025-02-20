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Агент российских спецслужб поджигал двери квартир украинских военных, фото: «Австрийские окна в Краснодарском крае»
Российский агент поджигал двери квартир украинских военных на Волыни — СБУhttps://racurs.ua/n204208-rossiyskiy-agent-podjigal-dveri-kvartir-ukrainskih-voennyh-na-volyni-sbu.htmlРакурс
На Волині затримали зловмисника, який за вказівкою російських спецслужб підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці.
Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляють прес-служби СБУ та Волинської обласної прокуратури.
Зазначається, що затриманий — 38-річний житель одного з сіл Луцького району, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини, а після «відсидки» пішов на співпрацю з фсб:
- з чоловіком у месенджері Telegram сконтактували представники російських спецслужб та запропонували співробітництво в обмін на грошову винагороду;
- волинянин погодився виконувати завдання «кураторів» із встановлення місць проживання військовослужбовців ЗСУ та пошкодження їхнього майна, а також пошуку та проведення розвідки у місцях розташування базових станцій стільникового зв’язку й об'єктів енергетичної інфраструктури з метою подальшого їх виведення з ладу.
- у січні 2025 року він отримав від представників ворожої спецслужби завдання за 500 доларів США у криптовалюті спалити одну з базових станцій стільникового зв’язку у Луцькому районі:
- над ранок 15 січня 2025 року чоловік проникнув на огороджену територію станції, пошкодив кабелі обладнання, його зовнішній захист, залив легкозаймисту речовину в середину шафи та підпалив. Свої дії фіксував на фото та відео мобільним телефоном;
- того ж дня його затримали правоохоронці. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Крім того, на Київщині затримали трьох мешканців Обухівського району віком 17 та 19 років, які підпалили будівлю однієї з сільрад на Фастівщині.
Для вчинення злочинів фігуранти розбили вікно в установі, а потім вилили всередину приміщення легкозаймисту суміш і спричинили загоряння.
Під час обшуків у затриманих виявлено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах рф.
Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі);
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.