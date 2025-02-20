Агент российских спецслужб поджигал двери квартир украинских военных, фото: «Австрийские окна в Краснодарском крае»

https://racurs.ua/n204208-rossiyskiy-agent-podjigal-dveri-kvartir-ukrainskih-voennyh-na-volyni-sbu.html

Ракурс

На Волині затримали зловмисника, який за вказівкою російських спецслужб підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці.

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляють прес-служби СБУ та Волинської обласної прокуратури.

Зазначається, що затриманий — 38-річний житель одного з сіл Луцького району, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини, а після «відсидки» пішов на співпрацю з фсб:

з чоловіком у месенджері Telegram сконтактували представники російських спецслужб та запропонували співробітництво в обмін на грошову винагороду;

волинянин погодився виконувати завдання «кураторів» із встановлення місць проживання військовослужбовців ЗСУ та пошкодження їхнього майна, а також пошуку та проведення розвідки у місцях розташування базових станцій стільникового зв’язку й об'єктів енергетичної інфраструктури з метою подальшого їх виведення з ладу.

у січні 2025 року він отримав від представників ворожої спецслужби завдання за 500 доларів США у криптовалюті спалити одну з базових станцій стільникового зв’язку у Луцькому районі:

над ранок 15 січня 2025 року чоловік проникнув на огороджену територію станції, пошкодив кабелі обладнання, його зовнішній захист, залив легкозаймисту речовину в середину шафи та підпалив. Свої дії фіксував на фото та відео мобільним телефоном;

того ж дня його затримали правоохоронці. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Крім того, на Київщині затримали трьох мешканців Обухівського району віком 17 та 19 років, які підпалили будівлю однієї з сільрад на Фастівщині.

Для вчинення злочинів фігуранти розбили вікно в установі, а потім вилили всередину приміщення легкозаймисту суміш і спричинили загоряння.

Під час обшуків у затриманих виявлено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах рф.

Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.