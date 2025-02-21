Украинская ракета «Трембита». Фото: Минцифры

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Ракурс

Українська крилата ракета «Трембіта» уперше була продемонстрована на загал.

Нове озброєння показали на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025. Також там представили різноманітні БпЛА, засоби радіоелектронної боротьби, ракети та тренувальні системи для військових. Зокрема, показали інструмент на базі ШІ для аналізу фото з дрону та програмне рішення для покращення ефективності ураження цілі вогневими засобами. Про це 21 лютого повідомила прес-служба Мінцифри.

Щодо ракети «Трембіта», то раніше в мережі ЗМІ публікували її характеристики:

споряджена маса — 100 кг;

маса бойової частини — 20 кг (термобарична або осколково-фугасна);

дальність ураження — понад 140 км;

швидкість — понад 400 км/год.;

висота — максимальна 2000 м і мінімальна 30 м;

паливо — двигун працює на бензині А-92 і А-95.

Нагадаємо, у грудні ЗМІ повідомляли, що Україна розробляє нову ракету «Трембіта». Вартість однієї ракети разом із боєголовкою вагою 20−30 кг становить 15 тис. дол., а у вигляді приманки — 3 тис. дол. Українські зброярі розробили «Трембіту» лише за півтора року — це вважають коротким терміном для проектування нового озброєння.