Дрон-камикадзе «Булава». Скриншот с видео

https://racurs.ua/n204242-ukrainskie-razrabotchiki-predstavili-dron-kamikadze-bulava-video.html

Ракурс

Ударний дрон «Булава» показали українські зброярі на виставці Defense Tech Innovations Forum 2025.

Цей БпЛА візуально схожий на російський «Ланцет». Новий дрон українського виробництва може перебувати у повітрі до 50 хвилин і уражати цілі на відстані понад 50 км. Максимальна висота польоту становить 2 тис. м. Про це «Армія TV» 21 лютого повідомила у Telegram.

Сам комплекс складається з дронів-камікадзе, наземної станції управління, ретрансляторів та засобів розвідки.

Зазначається, що безпілотник має Х-подібне оперення та оснащується бойовою частиною різних типів масою 3,6 кг. «Булава» призначений для знищення наземних рухомих та нерухомих цілей: бронетехніки, комплексів ППО і РЕБ.

Нагадаємо, 21 лютого на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 уперше продемонстрували українську крилату ракету «Трембіта», дальність польоту якої становить понад 140 км. Маса її бойової частини, яка може бути термобаричною або осколко-фугасною, становить 20 кг.