Фицо оправдал нападение россии на Украину и заявил, что Зеленскому "нужна война"

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Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо у виступі на заході американських консерваторів CPAC, фактично виправдав російську агресію проти України та звинуватив Зеленського в небажанні «проводити вибори».

Фіцо у 15-хвилинній промові Фіцо похвалив Дональда Трампа, який, за його словами, повертає «мир в Європу».

Ніхто не заперечує, що застосування росією військової сили в Україні було порушенням міжнародного права. Однак у росії були серйозні причини для цього з погляду безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО, — заявив він, фактично виправдовуючи дії Москви.

На думку Фіцо, «конфлікт» міг би бути вирішений набагато швидше, але «абсолютна більшість країн-членів ЄС, за винятком Словаччини та Угорщини, підтримали ідею про те, що війна в Україні повинна бути використана для політичного та економічного послаблення Росії».

Він також звинуватив Європейський Союз у тому, що він «підштовхує себе до столу мирних переговорів між США і росією, хоча вже три роки вони відкрито підтримували і підтримують війну в Україні».

У своєму виступі премʼєр Словаччини також підтримав останні заяви Трампа про Володимира Зеленського, заявивши, що останньому «насправді потрібна ця війна».

Коли йде війна, не може бути демократичних виборів… Коли йде війна, важко розслідувати, куди пішла величезна частина коштів, наданих Україні, — стверджує Фіцо.

Тим часом у п’ятницю тисячі людей вийшли на мітинги в Братиславі та інших словацьких містах, закликаючи прем'єр-міністра Роберта Фіцо піти у відставку і продовжуючи протести проти проросійської зовнішньої політики країни.

Протести відбуваються кожні два тижні з початку січня і були спровоковані грудневою зустріччю Фіцо з путіним.

«Словаччина — це Європа», «Досить Фіцо» — скандував натовп у Братиславі.

Новинний сайт Dennik N процитував експерта з питань безпеки, за оцінками якого в столиці протестували до 12 000 осіб, у порівнянні з більш ніж 40 000 два тижні тому. Мітинги пройшли в більш ніж 40 інших містах.

Мітинги в п’ятницю також відзначили сім років з дня вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака, що спричинило масові протести, які призвели до відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра минулого разу.

Цього разу він пообіцяв не піддаватися вимогам протестувальників.