Новое соглашение с США о полезных ископаемых намного жестче. Фото:

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Угода про рідкісноземельні корисні копалини України отримала нову редакцію.

Новий варіант угоди зі Сполученими Штатами Америки про рідкоземи є набагато жорсткішим, аніж попередня редакція. Вашингтон хоче отримали під свій контроль 100% копалин в Україні. Про це повідомили CNN та NV, покликаючись на власні джерела.

Згідно з новим договором, США хочуть отримати від України «більше, аніж вона сама витратила на власну оборону». ЗМІ пишуть, що така версія угоди є неприйнятною для Банкової.

Новий варіант запропонованого американцями документу пропонує закріпити за США 100% власності майбутнього фонду і розподілити внески сторін у фонді у співвідношенні 2 до 1, де Київ вносить 2/3 майбутніми надходженнями від видобутку, а Вашингтон — третину, яку вже надав у вигляді військової допомоги.

Сполучені Штати пропонують встановити розмір фонду на рівні 500 млрд дол., а угода охоплюватиме не лише мінеральні корисні копалини, але й нафту та газ. Водночас питання гарантій безпеки виноситься за межі таких домовленостей.

Тим часом видання New York Times поінформувало, що до проекту угоди включено доходи від територій, які зараз окуповані російською федерацією. У разі їх деокупації частка надходжень звідти до фонду становитиме 66%. Також Україна повинна робити внески до фонду доти, доки він не досягне 500 млрд дол.

Зазначається, що Сполучені Штати Америки планують реінвестувати частину доходів у відновлення України, зокрема — надра та інфраструктуру.

Нагадаємо, США хочуть укласти угоду з Україною на 500 млрд дол. про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Президент України Володимир Зеленський спочатку говорив, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак не підписав першу редакцію угоди. ЗМІ писали, що Київ поки не готовий погодити цю угоду, бо «з точки зору безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати».

Кабінет міністрів України вже з 24 лютого розпочне серйозно працювати над укладенням угоди про рідкоземельні метали та гарантії безпеки зі США.

Джерела: CNN, NV, New York Times