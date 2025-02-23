Украинский вариант резолюции о войне рф вынесут на голосование в Генассамблее ООН, - Сибига

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Попри підготовку американського проєкту резолюції, український варіант резолюції щодо третіх роковин повномасштабного вторгнення рф винесуть голосування в Генасамблею ООН.

Про це 23 лютого повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час форуму «Україна. Рік 2025″, який відбувається у Києві.

Адміністрація Трампа просила Україну відкликати свій проєкт щорічної резолюції Генасамблеї ООН із засудженням агресії росії та вимогою до Москви вивести війська з української території.

Про це пише The Washington Post із посиланням на чотири анонімні джерела — українського посадовця і трьох європейських дипломатів.

За даними видання, США хотіли замінити резолюцію „пом'якшеним варіантом“. Зокрема, запропонований США варіант містив „проросійські наративи“ і взагалі „більше схожий на заклик до умиротворення з путіним, а не на заклик до миру“.

Така пропозиція „приголомшила“ Київ, який сприйняв її як спробу зняти відповідальність з росії за вторгнення в Україну й відмовився відкликати свою резолюцію — її опублікують у третю річницю повномасштабного вторгнення росії в понеділок, 24 лютого.

Сполучені Штати вважають свій проєкт „історичним“ та таким, що наблизить встановлення миру. Про це в суботу повідомило Посольство США в Україні, поширивши відповідний твіт держсекретаря Марко Рубіо.