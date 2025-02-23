Рашисты потеряли половину запасов своих 120-мм мин после удара по арсеналу в Торопце

https://racurs.ua/n204286-rashisty-poteryali-polovinu-zapasov-svoih-120-mm-min-posle-udara-po-arsenalu-v-toropce.html

Ракурс

Рашисти втратили 50% запасів своїх 120-мм мін після «землетрусного» удару по 107-му арсеналу ГРАУ у Торопці.

Після удару по арсеналу ГРАУ у Торопці восени 2024 року було знищено десятки тисяч тонн боєприпасів і навіть зафіксовано чотири землетруси, пише Defense Express.

Під час удару по ворожому складу боєприпасів у населеному пункті Торопец, що безпосередньо на території рф, було знищено 160 тисяч тонн запасів боєприпасів російського окупаційного війська — таку інформацію повідомив 23 лютого очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

У тому числі ½ всіх запасів 120-мм міни, які, вибачте, як «гарячі пиріжки» для їх військовиків, — відзначив Малюк.

Нагадаємо, що йдеться про удар по 107-му арсеналу ГРАУ міноборони рф восени 2024 року, який є одним з головних арсеналів так званого російського оборонного відомства.

Малюк також відзначає, що під час удару було зафіксовано чотири землетруси. Також після удару були оприлюднені супутникові знімки, і вирви від ударів було видно з космосу.

Таких операцій дуже і дуже багато. Тут працює не лише СБУ, працюють побратими з ГУР, ССО, Сил безпілотних систем тощо, — наголошує Малюк.

За його словами, якщо брати до уваги далекобійні удари по території росії, то загалом було успішно уражено 48 цілей на території противника. Це склади боєприпасів, аеродроми з військовими літаками, а також нафтодобувна та нафтопереробна галузь".

Defense Express пише, що, по-перше, йдеться саме про успішні удари, а, по-друге, самих ударів було більше з огляду на те, що по низці цілей наші далекобійні дрони прилітали не один раз.

Протягом трьох років війни нами здобутий безцінний бойовий досвід. Якщо ми говоримо про роботу безпілотних систем, то ми працюємо і в повітрі, і на морі, і на лінії фронту, і за її межами в тилу росіян. Свого часу президент України поставив відповідне завдання і ми розробили відповідну методологію та тактику використання безпілотних систем, — відзначає Малюк.

За його словами, сьогодні робота дронових підрозділів розподіляється на такі дистанції, як 0−20 км, 20−40 км, 40−80 км, 80−120 км, і 120+ км, останнє - йдеться вже по суті про deepstrike, тобто далекобійні удари вглиб території ворога. Під кожну дистанцію виросли фахові оператори та є відповідні засоби.