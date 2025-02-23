"Паляница", "Рута" и "Пекло" летит, а баллистика готовится, - президент об украинском оружии

https://racurs.ua/n204289-palyanica-ruta-i-peklo-letit-a-ballistika-gotovitsya-prezident-ob-ukrainskom-orujii.html

Ракурс

Україна у 2024 році забезпечила себе озброєнням на 40%. Ще 30% забезпечили країни Європи, ще 30% — США, наголосив президент України на прес-конференції 23 лютого.

Йдеться про гроші на виробництво озброєння. За словами президента, цього року внесок України у виробництво буде «у 50%".

„Паляниця“ летить, „Рута“ летить, „Пекло“ летить. Балістика готується», — сказав Володимир Зеленський про зброю українського виробництва.

За його словами, у 2024 році Україна виготовила 154 одиниці артилерії, а також 100 тисяч далекобійних дронів і 2,2 млн FPV-дронів. У цьому році плани ще більші.

Історія питання

Поки росіяни збільшують розмір ракет, будуючи горезвісні «Орєшнікі», Україна продовжує розвивати технологію далекобійних дронів, роблячи їх швидшими, точнішими й потужнішими.

«Пекло» має значно меншу бойову частину, ніж «Паляниця» — і це робить її дуже схожою на дрон-камікадзе. Однак вона здатна летіти зі швидкістю до 700 км/год, тоді як звичайні дрони — 150−200 км/год. На думку одного із розробників «Пекла», суто технічно, крилатою ракетою безпілотник стає завдяки наявності реактивного двигуна.

Як стало відомо «Економічної правди», з початку розробки було щонайменше п’ять бойових застосувань «Пекла», одне з яких, попередньо, закінчилось ураженням дороговартісної російської військової цілі. За останні три місяці розробник виготовив близько 100 ракет і зараз нарощує спроможності виробництва. Точну ціну однієї серійної ракети розголошувати ЕП не може, однак вона буде меншою за вартість українського дрона-камікадзе «Лютий». За словами розробника, ракета на 70% складається з українських компонентів.

«Паляниця» та «Рута» відрізняються від «Пекла» більшим зарядом вибухівки, тож, ймовірно, всіх їх використовуватимуть проти різних цілей. Реактивні дрони-ракети не зможуть повноцінно замінити великі крилаті ракети. Однак досвід розробки невеликих ракет в майбутньому може стати поштовхом для кооперації між оборонними компаніями та виробництва далекобійної зброї більших розмірів.