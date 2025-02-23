На выборах в Германии обнародовали экзитполы – в бундестаг проходят пять партий

https://racurs.ua/n204292-na-vyborah-v-germanii-obnarodovali-ekzitpoly-v-bundestag-prohodyat-pyat-partiy.html

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У Німеччині, за даними екзитполів, на дострокових парламентських виборах, Які відбулися 23 лютого перемагає Християнсько-демократичний союз на чолі з Фрідріхом Мерцом.

Попередньо, ХДС набрали 29%.

Альтернатива для Німеччини (AfD) на чолі з Аліс Вайдель — 19,5%. Соціал-демократи (СДПН) чинного канцлера Олафа Шольца — 16%;

У ще однієї проукраїнської партії — «зелених» — 13,5%. Різко зрослав кількість прихильників «Лівих» — вони увійдуть у бундестаг з підтримкою приблизно 8,5%.

Екзитпол поки не дає шансів на входження в парламент лібералм з «Вільних демократів» (4,9%) та лівопопулістському блоку Сари Вагенкнехт (4,7%).

Нагадаємо, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС неодноразово підкреслював необхідність посилення військової підтримки з боку Німеччини, включаючи передачу далекобійних ракет Taurus.

Нещодавно він приїздив до Києва і зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

Дані екзитполів загалом відповідають результатам опитувань перед виборами.