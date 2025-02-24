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Ракурс
Посланник США не против "Стамбульских договоренностей" 2022 года как ориентира для мирного соглашения

Посланник США не против «Стамбульских договоренностей» 2022 года как ориентира для мирного соглашения

24 фев 2025, 09:11
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«Стамбульські домовленості» можуть бути використані «як орієнтир для укладення мирної угоди між Україною та росією», — Посланець США з питань Близького Сходу Віткофф.

Про це він повідомив у інтерв’ю CNN.

Віткофф також підтвердив, що їздив у москву на зустріч з путіним.

Раніше повідомлялося, що Віткофф очолював переговорну групу в москві під час звільнення американського вчителя Марка Фогеля, та міг зустрітись з путіним під час цієї зустрічі.

У березні 2024-го газета The Wall Street Journal опублікувала проєкт мирних угод між росією та Україною, який обговорювався у квітні 2022 року — після переговорів російської та української делегацій у Стамбулі.

Проєкт, зокрема, включав зобов’язання України відмовитися від прагнення вступити до НАТО і зберігати нейтральний статус. Також ЗСУ мали б складати лише 50 тис. осіб. Крім того, умови включали визнання «ДНР» та «ЛНР». Україна відмовилася від такої угоди і вийшла з переговорного процесу.

Источник: Ракурс


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