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Посланник США не против "Стамбульских договоренностей" 2022 года как ориентира для мирного соглашения
Посланник США не против «Стамбульских договоренностей» 2022 года как ориентира для мирного соглашенияhttps://racurs.ua/n204299-poslannik-ssha-ne-protiv-stambulskih-dogovorennostey-2022-goda-kak-orientira-dlya-mirnogo.htmlРакурс
«Стамбульські домовленості» можуть бути використані «як орієнтир для укладення мирної угоди між Україною та росією», — Посланець США з питань Близького Сходу Віткофф.
Про це він повідомив у інтерв’ю CNN.
Віткофф також підтвердив, що їздив у москву на зустріч з путіним.
Раніше повідомлялося, що Віткофф очолював переговорну групу в москві під час звільнення американського вчителя Марка Фогеля, та міг зустрітись з путіним під час цієї зустрічі.
У березні 2024-го газета The Wall Street Journal опублікувала проєкт мирних угод між росією та Україною, який обговорювався у квітні 2022 року — після переговорів російської та української делегацій у Стамбулі.
Проєкт, зокрема, включав зобов’язання України відмовитися від прагнення вступити до НАТО і зберігати нейтральний статус. Також ЗСУ мали б складати лише 50 тис. осіб. Крім того, умови включали визнання «ДНР» та «ЛНР». Україна відмовилася від такої угоди і вийшла з переговорного процесу.