Совет ЕС принял 16-й пакет санкций против россии

https://racurs.ua/n204301-sovet-es-prinyal-16-y-paket-sankciy-protiv-rossii.html

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Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії.

Згідно з ним, 13 банків відключать від SWIFT, призупинять ліцензії для восьми росЗМІ в ЄС, заборонять імпорт алюмінію, накладуть санкції на 73 судна тіньового флоту та інші обмеження.

Серед підсанкційних медіа через три роки після початку повномасштабного вторгнення опинилися: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та «Красная звезда» / Tvzvezda.

Пакет передбачає санкції щодо 48 фізичних та 35 юридичних осіб.

Згідно з ним, Євросоюз уперше вводить заборону на операції з кредитними або фінансовими установами, заснованими за межами росії, які використовують «Систему передачі фінансових повідомлень» (SPFS, російський аналог SWIFT).

Санкції також вводять і проти білорусі. Вони віддзеркалюють пов’язані з торгівлею санкції, узгоджені проти рф.

Водночас Британія готує рекордні санкції, а Австралія вже ввела подібні обмеження.