Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії

https://racurs.ua/ua/n204301-rada-ies-uhvalyla-16-y-paket-sankciy-proty-rosiyi.html

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Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії.

Згідно з ним, 13 банків відключать від SWIFT, призупинять ліцензії для восьми росЗМІ в ЄС, заборонять імпорт алюмінію, накладуть санкції на 73 судна тіньового флоту та інші обмеження.

Санкції також вводять і проти білорусі. Вони віддзеркалюють пов’язані з торгівлею санкції, узгоджені проти рф.

Водночас Британія готує рекордні санкції, а Австралія вже ввела подібні обмеження.