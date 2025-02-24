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Ракурс
Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії

Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії

24 лют 2025, 10:13
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Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії.

Згідно з ним, 13 банків відключать від SWIFT, призупинять ліцензії для восьми росЗМІ в ЄС, заборонять імпорт алюмінію, накладуть санкції на 73 судна тіньового флоту та інші обмеження.

Санкції також вводять і проти білорусі. Вони віддзеркалюють пов’язані з торгівлею санкції, узгоджені проти рф.

Водночас Британія готує рекордні санкції, а Австралія вже ввела подібні обмеження.

Джерело: Ракурс


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