В Киев 24 февраля приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

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У Київ 24 лютого приїхав колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Я як і раніше переконаний, що Україна матиме велике майбутнє як вільна суверенна та незалежна нація, — написав він у соцмережі X.

Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві, у третю річницю вторгнення путіна. Я вітаю незмінний героїзм українського народу у протистоянні мерзенному акту неспровокованої агресії та категорично відкидаю дивну неправду, яка зараз поширюється щодо походження тієї війни, — сказав експрем'єр Джонсон.

Всі ці слова, які ми чуємо про те, що Україна несе відповідальність за війну, це все одно, що сказати, що плавці несуть відповідальність за напад акули у фільмі «Щелепи», — прокоментував Джонсон нещодавні слова Дональда Трампа та членів його адміністрації.

Водночас він підтримує запропоновану Білим домом угоду щодо корисних копалин і вважає, що вона допоможе у майбутньому фінансувати відновлення України.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого до Києва прибула делегація ЄС на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Євроради Антоніу Коштою.

Крім того, у треті роковини війни продовжують прибувати західні політики — прем'єр-міністр Канади Трюдо, президенти Литви та Латвії Гітанас Науседу та Едгарс Рінкевичс, прем'єр Естонії Крістен Міхал та голова уряду Іспанії Педро Санчес.

Лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції також прибули у столицю України.