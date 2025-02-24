Президент Литвы предложил зафиксировать дату вступления Украины в ЕС

https://racurs.ua/n204307-prezident-litvy-predlojil-zafiksirovat-datu-vstupleniya-ukrainy-v-es.html

Ракурс

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року як дату вступу України в ЄС.

Про це він сказав на пленарному засіданні форуму «Підтримай Україну» в Києві.

Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року, — сказав Науседа 24 лютого у Києві.

Він додав, що відкриття першого кластеру переговорів можна було б зробити можливим протягом наступних тижнів.

Зробімо шлях України до ЄС невідворотним, — наголосив президент.

У лютому 2025 року Угорщина заблокувала переговори про членство України в ЄС. Будапешт не підтримав відкриття першого переговорного кластеру «Основи», який включає питання верховенства права — ключового критерію для вступу України до ЄС.

Польська сторона запропонувала ЄС погодити з Україною план реформ у сфері правосуддя та державного управління. Лист із відповідними умовами отримав широку підтримку, але через позицію Угорщини не був ухвалений.

Будапешт висунув додаткові вимоги, зокрема щодо захисту національних меншин. Це може суттєво загальмувати переговорний процес, адже кожен наступний етап потребує одностайної підтримки всіх країн-членів.