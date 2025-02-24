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Ракурс
Президент Литви запропонував зафіксувати дату вступу України в ЄС

Президент Литви запропонував зафіксувати дату вступу України в ЄС

24 лют 2025, 12:59
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Президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року як дату вступу України в ЄС.

Про це він сказав на пленарному засіданні форуму «Підтримай Україну» в Києві.

«Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року», — сказав Науседа 24 лютого у Києві.

Він додав, що відкриття першого кластеру переговорів можна було б зробити можливим протягом наступних тижнів.

Зробімо шлях України до ЄС невідворотним, — наголосив президент.

Джерело: Ракурс


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