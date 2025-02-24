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Украинские военные используют наземные дроны, скриншот видео
Использование наземных дронов защитниками Украины показала ГПСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204317-ispolzovanie-nazemnyh-dronov-zaschitnikami-ukrainy-pokazala-gpsu-video.htmlРакурс
Відео, котре показує, як наземні дрони допомагають захисникам України, опублікувала сьогодні, 24 лютого, прес-служба ДПСУ.
Бійці бригади «Форпост» почали використовувати наземні дрони, здатні покривати найнебезпечніші ділянки фронту без загрози життю військових, — розповіли у відомстві. — Можливості максимально різноманітні — від мінування та евакуації до доставки на позиції боєкомплекту або провізії.
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