Відео, котре показує, як наземні дрони допомагають захисникам України, опублікувала сьогодні, 24 лютого, прес-служба ДПСУ.

Бійці бригади «Форпост» почали використовувати наземні дрони, здатні покривати найнебезпечніші ділянки фронту без загрози життю військових, — розповіли у відомстві. — Можливості максимально різноманітні — від мінування та евакуації до доставки на позиції боєкомплекту або провізії.