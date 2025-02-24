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Украинские военные используют наземные дроны, скриншот видео

Использование наземных дронов защитниками Украины показала ГПСУ (ВИДЕО)

24 фев 2025, 19:57
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Відео, котре показує, як наземні дрони допомагають захисникам України, опублікувала сьогодні, 24 лютого, прес-служба ДПСУ.

Бійці бригади «Форпост» почали використовувати наземні дрони, здатні покривати найнебезпечніші ділянки фронту без загрози життю військових, — розповіли у відомстві. — Можливості максимально різноманітні — від мінування та евакуації до доставки на позиції боєкомплекту або провізії.

Источник: Ракурс


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