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Ракурс
Українські військові використовують наземні дрони, скріншот відео

Використання наземних дронів захисниками України показала ДПСУ (ВІДЕО)

24 лют 2025, 19:57
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Відео, котре показує, як наземні дрони допомагають захисникам України, опублікувала сьогодні, 24 лютого, прес-служба ДПСУ.

Бійці бригади «Форпост» почали використовувати наземні дрони, здатні покривати найнебезпечніші ділянки фронту без загрози життю військових, — розповіли у відомстві. — Можливості максимально різноманітні — від мінування та евакуації до доставки на позиції боєкомплекту або провізії.

Джерело: Ракурс


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