Нардеп от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко зарабатывает «левые»доходы на уклонении от уплаты налогов — расследование BlackBox OSINT

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Близкие родственники народного депутата от партии «Слуга народа» Кирилла Нестеренко помогают его коллеге по парламенту Виктору Мялику уклоняться от уплаты налогов при продаже недвижимости в жилом комплексе «Львовский уют» под Киевом. Об этом говорится в расследовании BlackBox OSINT об источнике неофициальных доходов нардепа Кирилла Нестеренко.

Как отмечается, у депутата Нестеренко есть только один источник официального дохода — заработная плата народного депутата в 55 тысяч гривен в месяц. Но при этом расследователи установили, что расходы «слуги народа» в разы превышают его доходы.

За три года войны Кирилл Нестеренко совершил 14 заграничных путешествий: он отдыхал в Испании, Монако, Ницце, Италии, Германии, Австрии и многих других странах. Последний его выезд за пределы страны состоялся 16 января 2025 года: по данным осинтеров, он уехал отдыхать на зарубежный горнолыжный курорт. Кроме этого Кирилл Нестеренко регулярно отдыхает в самых дорогих ресторанах и гостиницах Киева, где может за вечер потратить 400−500 долларов, что указывает на наличие у него неофициальных доходов.

Антикоррупционные расследования BlackBox OSINT обнаружили, что отец нардепа Александр Нестеренко, а также его родной брат Егор Нестеренко за последние 5 лет пребывания Кирилла Нестеренко в Верховной Раде приобрели недвижимости в жилом комплексе «Львовский уют» (бывший «Львовский маеток») в поселке Софиевская Борщаговка под Киевом на более чем 200 тысяч долларов.

Квартиры, нежилые помещения, парко-места и гаражи близкие родственники нардепа Нестеренко покупали исключительно у людей, связанных с ООО «МДС-Буд», которое является застройщиком указанного жилого комплекса, — у директора предприятия Анны Дубчак, у инженера технического надзора Валерия Омельяненко, собственно, у самого ООО, а также у Виктора Мялка, народного депутата Украины от группы «За будущее», который ранее был учредителем и финансовым директором ООО «МДС-Буд».

Часть из приобретенных квартир и нежилых помещений семья Кирилла Нестеренко продала по стоимости, в 2 раза выше стоимости их приобретения. Нардеп Виктор Мялык ранее обвинялся правоохранительными органами в уклонении от уплаты налогов в размере 118 млн грн именно на такой схеме, когда он оформлял квартиры в своем ЖК на себя, и продавал их как собственность физического лица, а не компании-застройщика, что позволяло ему платить не 18% налогов, а всего 5%.

Учитывая это, расследователи пришли к выводу, что после открытия в 2021 году уголовного производства против Виктора Мялика, он привлек к этой схеме своего коллегу депутата Кирилла Нестеренко и его близких родственников, через которых теперь продает таким образом недвижимость в Софиевской Борщаговке в обход налогообложения.