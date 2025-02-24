Нардеп від «Слуги народу» Кирилл Нестеренко заробляє «ліві» прибутки на ухиленні від сплати податків — розслідування BlackBox OSINT

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Близькі родичі народного депутата від партії «Слуга народу» Кирилла Нестеренко допомагають його колезі по парламенту Віктору М’ялику ухилятись від сплати податків при продажу нерухомості в житловому комплексі «Львівський затишок» під Києвом. Про це йде мова в розслідуванні BlackBox OSINT про джерело неофіційних доходів нардепа Кирилла Нестеренко.

Як зазначається, депутат Нестеренко має лише одне джерело офіційного доходу — заробітну плату народного депутата в 55 тисяч гривень на місяць. Але при цьому розслідувачі встановили, що витрати «слуги народу» в рази перевищують його прибутки.

За три роки війни Кирилл Нестеренко здійснив 14 закордонних подорожей: він відпочивав в Іспанії, Монако, у Ніцці, в Італії, в Німеччині, Австрії та багатьох інших країнах. Останній його виїзд за межі країни відбувся 16 січня 2025 року: за даними осінтерів, він поїхав на відпочинок у закордонний гірськолижний курорт. Окрім цього, Кирилл Нестеренко регулярно відпочиває в найдорожчих ресторанах та готелях Києва, де може за вечір витратити 400−500 доларів, що вказує на наявність в нього неофіційних доходів.

Антикорупційні розслідування BlackBox OSINTвиявили, що батько нардепа Олександр Нестеренко, а також його рідний брат Єгор Нестеренко за останні 5 років перебування Кирилла Нестеренка у Верховній Раді придбали нерухомості в житловому комплексі «Львівський затишок"(колишній «Львівський маєток») у селищі Софіївська Борщагівка під Києвом на більш ніж 200 тисяч доларів.

Квартири, нежитлові приміщення, парко-місця та гаражі близькі родичі нардепа Нестеренка купували виключно у людей, пов’язаних з ТОВ «МДС-Буд», що є забудовником вказаного житлового комплекса — у директора підприємства Анни Дубчак, у інженера технічного нагляду Валерія Омельяненка, власне в самого ТОВ, а також у Віктора М’ялика, народного депутата України від групи «За майбутнє", що раніше був засновником та фінансовим директором ТОВ «МДС-Буд».

Частину з придбаних квартир та нежитлових приміщень родина Кирилла Нестеренка продала по вартості, в 2 рази вище від вартості їх придбання. Нардеп Віктор М’ялик раніше звинувачувався правоохоронними органами в ухиленні від сплати податків в розмірі 118 млн грн саме на такій схемі, коли він оформлював квартири в своєму ЖК на себе, і продавав їх як власність фізичної особи, а не компанії-забудовника, що дозволяло йому сплачувати не 18% податків, а лише 5%.

Враховуючи це розслідувачі прийшли до висновку, що після відкриття в 2021 році кримінального провадження проти Віктора М’ялика, він долучив до своєї схеми свого колегу депутата Кирилла Нестеренко та його близьких родичів, через яких тепер продає таким чином нерухомість в Софіївській Борщагівці в обхід оподаткування.