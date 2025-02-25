Мигранты не являются причиной роста преступности в Германии

https://racurs.ua/n204335-migranty-ne-yavlyautsya-prichinoy-rosta-prestupnosti-v-germanii.html

Ракурс

Згідно з новим дослідженням мюнхенського Інституту економічної політики ім. Ляйбніца, мігранти та біженці не мають більшої схильності до вчинення злочинів, ніж німці. Зокрем виявлено, що немає кореляції між часткою іммігрантів та місцевим рівнем злочинності — попри бурхливі політичні дебати навколо цієї теми.

Натомість інститут зазначив, що мігранти часто осідають у великих містах, де більше розваг і нічного життя. Це означає, що загальний рівень злочинності там вищий, також серед німців. Подібні райони підвищують ризик стати злочинцями для всіх мешканців, незалежно від національності, рівня забезпеченості, присутності поліції чи щільності населення. Дослідження базувалося на статистиці злочинності з 2018 по 2023 роки з даними про конкретні локації.

Водночас дослідники зауважили, що легший доступ до німецького громадянства і допомога в пошуку роботи знижують злочинність серед мігрантів.

Нагадаємо, що усі політичні партії, які претендували на входження до бундестагу на виборах 2025 року, мали у своїх програмах зміни щодо мігрантів. Це, зокрема, записано й у програмі блоку ХДС-ХСС, який формуватиме коаліцію та уряд ФРН за підсумками голосування 23 лютого.

А правопопулістька партія «Альтернатива для Німеччини» стала політичною силою № 2 у Німеччині, особливо багато партія набрала на сході країни, у колишній комуністичній НДР.