Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Правительство продлило срок перебронирования от мобилизации

Правительство продлило срок перебронирования от мобилизации

25 фев 2025, 20:06
999

Кабінет міністрів 25 лютого продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов’язаних працівників до 31 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Деним Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал.

Також вони можуть перебронювати свій персонал на порталі «Дія».

Через те, що реєстри були під атакою і 20 днів не було доступу, ми вирішили продовжити цю можливість до 31 березня. Бо у нас випав цілий місяць через атаку ворога, — наголосив раніше Шмигаль.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров