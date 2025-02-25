Кабмін продовжив термін перебронювання від мобілізації до 31 березня

https://racurs.ua/ua/n204344-uryad-prodovjyv-termin-perebronuvannya-vid-mobilizaciyi.html

Ракурс

Кабінет міністрів 25 лютого продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов’язаних працівників до 31 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Деним Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал.

Також вони можуть перебронювати свій персонал на порталі «Дія».