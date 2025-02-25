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Кабмін продовжив термін перебронювання від мобілізації до 31 березня
Уряд продовжив термін перебронювання від мобілізаціїhttps://racurs.ua/ua/n204344-uryad-prodovjyv-termin-perebronuvannya-vid-mobilizaciyi.htmlРакурс
Кабінет міністрів 25 лютого продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов’язаних працівників до 31 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Деним Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал.
Також вони можуть перебронювати свій персонал на порталі «Дія».
Через те, що реєстри були під атакою і 20 днів не було доступу, ми вирішили продовжити цю можливість до 31 березня. Бо у нас випав цілий місяць через атаку ворога, — наголосив раніше Шмигаль.