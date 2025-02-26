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Украинские военные освободили Котлино, скриншот видео
Украинские военные освободили Котлино возле Покровска (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204355-ukrainskie-voennye-osvobodili-kotlino-vozle-pokrovska-video.htmlРакурс
На Донеччині українські військові звільнили населений пункт Котлине, розташований біля Покровська.
Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.
У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом, — зазначають у ДШВ.
Наголошується, що зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.
Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі, — розповіли у ДШВ.