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Украинские военные освободили Котлино, скриншот видео

Украинские военные освободили Котлино возле Покровска (ВИДЕО)

26 фев 2025, 11:39
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На Донеччині українські військові звільнили населений пункт Котлине, розташований біля Покровська.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.

У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом, — зазначають у ДШВ.

Наголошується, що зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.

Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі, — розповіли у ДШВ.

Источник: Ракурс


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