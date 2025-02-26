Українські військові звільнили Котлине, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204355-ukrayinski-viyskovi-vyzvolyly-kotlyne-bilya-pokrovska-video.html

Ракурс

На Донеччині українські військові звільнили населений пункт Котлине, розташований біля Покровська.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.

У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом, — зазначають у ДШВ.

Наголошується, що зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.