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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по житлових районах Костянтинівки, сталася пожежа (ФОТО)

26 лют 2025, 11:12
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, знову атакували місто Костянтинівка Донецької області, завдавши удару по житлових районах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілів виникло загоряння приватного житлового будинку. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу ніхто не постраждав.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: ДСНС

Нагадаємо, 22 лютого рашисти скинули чотири авіабомби на Костянтинівку.

Джерело: Ракурс


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