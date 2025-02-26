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Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по житлових районах Костянтинівки, сталася пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204354-rashysty-vdaryly-po-jytlovyh-rayonah-kostyantynivky-stalasya-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, знову атакували місто Костянтинівка Донецької області, завдавши удару по житлових районах.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілів виникло загоряння приватного житлового будинку. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що внаслідок російського обстрілу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 22 лютого рашисти скинули чотири авіабомби на Костянтинівку.