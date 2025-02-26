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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ССО під час знищили взвод окупантів на Донецькому напрямку (ВІДЕО)

26 лют 2025, 10:42
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Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Лиш одному ворожому військовому вдалося зберегти життя — оператори змусили його здатися в полон. Він розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів — ці арсенали знищено того ж дня, — зазначається в описі відео.

Зазначається, що коли піхота противника зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів 3-го полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті та по периметру промзони.

Першими відпрацювали оператори дронів. За скидами й ударами fpv, оператори залетіли на промку на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі, — розповіли у Командуванні ССО.

Джерело: Ракурс


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