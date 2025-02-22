Армія рф 22 лютого скинула щонайменше чотири авіабомби на Костянтинівку

https://racurs.ua/ua/n204253-rosiyany-skynuly-chotyry-aviabomby-na-kostyantynivku-pryame-vluchannya-u-bagatopoverhivku.html

Ракурс

Армія рф 22 лютого скинула щонайменше чотири авіабомби на Костянтинівку.

Є пряме попадання у багатоповерхівку, передає кореспондент Донбас Реалії.

Частина будинку з п’ятого по перший поверх обвалилася до підвалу. Відомо про трьох поранених цивільних, одна жінка — у тяжкому стані.

Попередньо двоє цивільних перебувають під завалами. Триває розбір завалів.

У Нацполіції уранці 22 лютого розповіли, що росіяни вбили двох людей на Донеччині, ще 12 зазнали поранень.

Війська рф атакували 8 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, села Білокузьминівка, Миколаївка, Ніконорівка. Пошкоджено 145 цивільних об'єктів, з них 138 житлових будинків.

На Костянтинівку росія скинула три авіабомби «ФАБ-250» — одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

По Ніконорівці Миколаївської МВА окупанти вдарили бомбою ФАБ-250 — одну цивільну особу вбили та одну поранили.

У Слов’янську внаслідок удару авіабомби ФАБ-250 — 8 поранених мирних жителів, руйнувань зазнали 66 приватних осель та заклад освіти.

Ще одну бомбу ФАБ-250 ворог спрямував на Краматорськ — травмовано цивільну особу, пошкоджено 46 приватних будинків і два авто.